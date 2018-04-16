Детектор лжи, часть 2. Сегодня ждут продолжения проверки Савченко на полиграфе
На данный момент нет точной информации о том, что в понедельник, 16 апреля, арестованная и содержащаяся в СИЗО народный депутат Надежда Савченко будет проходить вторую экспертизу с использованием полиграфа.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее пресс-секретарь Татьяну Проторченко.
"Информации точной пока нет", - сообщила она в ответ на вопрос, продолжится ли сегодня экспертиза Надежды Савченко с использованием полиграфа.
Ранее адвокат Савченко Олег Соловей заявлял журналистам, что продолжение экспертизы с использованием полиграфа запланировано на 16 апреля.
Напомним, сестра Надежды Вера Савченко 13 апреля сообщила, что состояние здоровья Надежды не позволило пройти проверку на полиграфе.
Ранее "Страна" писала о том, что Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня ради полиграфа.