На данный момент нет точной информации о том, что в понедельник, 16 апреля, арестованная и содержащаяся в СИЗО народный депутат Надежда Савченко будет проходить вторую экспертизу с использованием полиграфа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее пресс-секретарь Татьяну Проторченко.

"Информации точной пока нет", - сообщила она в ответ на вопрос, продолжится ли сегодня экспертиза Надежды Савченко с использованием полиграфа.

Ранее адвокат Савченко Олег Соловей заявлял журналистам, что продолжение экспертизы с использованием полиграфа запланировано на 16 апреля.

Напомним, сестра Надежды Вера Савченко 13 апреля сообщила, что состояние здоровья Надежды не позволило пройти проверку на полиграфе.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня ради полиграфа.