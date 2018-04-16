Украина не использует миллионы долларов международной помощи, потому что не имеет достаточно проектов под донорские деньги и агентства, которое занималось бы их координацией.

Об этом сообщает DW.

По данным Минфина, объемы международной помощи Украине за годы независимости составляют 44 млрд долларов и более 15,6 млрд евро. После событий Евромайдана в 2014 году, объемы ежегодной помощи удвоились. В Украину ежегодно поступало около 500 млн долларов помощи в виде грантов, а в 2014 и 2015 годах - более миллиарда.

При этом ежегодная финансовая помощь от Евросоюза выросла с 47 млн евро в 2002 году до 242 млн евро в 2014-м. Всего, по словам главы Представительства ЕС в Киеве, за последние три года ЕС предоставил Украине более 12 млрд евро.

Однако, по информации члена комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции Оксаны Юринец, в 2017 году Украина использовала только 47% финансовой помощи ЕС.

Руководитель главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова заявила, что из-за неспособности своевременно и правильно внедрять необходимые проекты за последние годы Украина не смогла получить пять миллиардов евро.

"Такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдавии и Грузии", - сказала Матернова.

Громкий скандал, связанный с помощью от ЕС, вспыхнул в Украине в конце февраля, когда Брюссель принял решение закрыть проект и вернуть неиспользованные деньги, выделенные для модернизации шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Проект, на который ЕС предоставил 29,2 миллиона евро, был основан в 2014 году, однако в конце 2017 года ни один из шести пунктов не был завершен. Решение закрыть проект приняли после того, как стало известно о ряде ошибок и перерасходе, допущенных украинскими чиновниками и подрядчиками.

Финансовая помощь для этого проекта была предоставлена ​​в виде гранта, а значит "распоряжаться ею было элементарно просто", - объяснила бывшая директор департамента координации международных программ МЭРТ Елена Трегуб.

По ее словам, украинская сторона должна была лишь нанять подрядчиков, "чтобы они проложили несколько метров асфальта и построили помещение КПП". "Было обидно видеть, когда на стороне наших соседей пункт был уже построен, а на нашей - только лежали балки и кирпич, и все это из-за непонятных обстоятельств вокруг тендеров", - рассказала Трегуб.

Не исключено, что украинские чиновники не слишком заинтересованы в урегулировании вопроса с международной помощью потому, что ее трудно использовать в коррупционных схемах. С другой стороны, близость к распределению международных денег дает определенное влияние и власть тем, кто к этому причастен.

Напомним, что правительство Украины получит от Международного валютного фонда в 2018 году меньше денег, чем планировалось.

Как сообщала "Страна", новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг госдотаций для АПК Украины.