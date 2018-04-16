Из-за поминальных дней после Пасхи на пунктах пропуска на границе со Словакией и Польшей образовались очереди из автомобилей.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы видим определенные сложности в движении на пунктах пропуска на границе с ЕС. Причина - наши сограждане, которые постоянно проживают и работают за границей, возвращаются домой после пасхальных дней на поминальные, и это приводит к скоплению автотранспорта", - сказал помощник главы погранслужбы Украины Олег Слободян.

Зафиксировано скопление автомобилей на КПП "Ужгород" (около 150 автомобилей), а также на основных пунктах пропуска на украинско-польской границе - "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини", где более 100 автомобилей ждут выезд за границу.

Напомним, что 15 апреля огромная пробка из автомобилей образовалась на границе со Словакией.

Как сообщала "Страна", на границе перед Пасхой образовались огромные очереди из авто.