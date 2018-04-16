В России депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский обнародовал в интернете ролик, на котором он растоптал свой iPad из-за введения США новых санкций.

Видеозапись он разместил на своей странице в Facebook.

"А ты растоптал свой iPhone? Или iPad?", - сопроводил видео комментарием депутат.

Фото: facebook.com

Журналистам местного издания "Вид сбоку" российский депутат подтвердил, что планшет уничтожен. По словам Петровского, он решил разбить его после призыва премьер-министра Дмитрия Медведева отказаться от американских товаров.

Депутат добавил, что сам Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин должны поступить так же.

Напомним, что 16 апреля, Вашингтон объявит новые санкции против России, в связи с поддержкой действующего режима в Сирии. Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

Как сообщала "Страна", Минфин США в начале апреля ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.