В понедельник, 16 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подорожали.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 14 копеек - до 26,12 грн.

Евро прибавил в цене 10 копеек - до 32,17 грн.

Российский рубль подорожал на 7 копеек - до 0,425 грн.

Напомним, что валютная неделя завершилась новым витком подорожания доллара: к вечеру 13 апреля его курс поднялся на 12,5 копеек, и закрепился в рамках 26,14-26,1550 грн./$.

Как сообщала "Страна", Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 16 апреля 2018 года до уровня 26,124909 грн/$1 по сравнению с 25,986350 грн/$1 на 13 апреля 2018 года.