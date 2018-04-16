Начался визит в США главы МВД Украины Арсена Авакова и его первого зама, начальника криминальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наш визит будет включать, безусловно, как политические вопросы, так и те, которые касаются деятельности МВД. Ключевое - противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что еще одним вопросом является усиление сотрудничества с ФБР в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире.

"Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии, вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", - отметил глава МВД.

Программа пятидневного визита включает также посещение центра, где обучают агентов ФБР - академию Квантико, и ряд встреч относительно совместных действий между американскими и украинскими правоохранителями в борьбе с организованной преступностью.

"Это и организованная преступность, которая действует на территории Украины под влиянием России. Цель - дестабилизация ситуации в Украине. Именно для этого российские власти используют "воров в законе" и других преступников, которые едут из России в Украину", - отметил Аброськин.

Кроме этого, по его словам, запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (Drug Enforcement Administration).

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков заявил "Стране", что отставки правительства Гройсмана не будет.