Руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов сообщил в Facebook подробности ночного взрыва в парке Киото в Киеве, который прогремел между станцией метро Лесная и Броварским проспектом.

По его данным, в ходе драки пяти человек нетрезвый участник АТО бросил людям под ноги гранату.

Нападавший был задержан. Один из участников драки серьезно пострадал и был госпитализирован. Он получил множественные осколочные ранения нижней части тела.

Пострадал также участник АТО, бросивший гранату. В ходе задержания он упал лицом на асфальт.

По другим данным, конфликт возник между двумя выпивающими в парке мужчинами. Между ними возник конфликт и один бросил в другого гранату. В результате мужчина получил осколочные раны головы и ног. Также пострадал прохожий. Обоих госпитализировали. Вскоре полиция задержала бросившего гранату.

Фото: facebook.com/vlad.life

Напомним, что в Киеве пьяница с гранатой и пистолетом приставал к прохожим.

Как сообщала "Страна", 13 апреля в Киеве из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя на улице Омеляновича-Павленко (бывшая улица Суворова) 4 в Печерском районе.