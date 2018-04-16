В Ивано-Франковской области спасатели ищут самолет, который мог упасть в Карпатах в районе Яремчи.

Об этом сообщает "Курс".

Вечером 15 апреля житель села Микуличин сообщил, что, вероятно, в горной лесной местности урочище Лисновы Яремчанского района упал самолет.

Было установлено, что полеты в течение дня осуществляли только рейсовые воздушные суда, любые другие воздушные суда не были зарегистрированы.

На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей - 12 человек.

На сегодня, 16 апреля, запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер.

Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

Напомним, что в Германии столкнулись два самолета, пилоты погибли.

Как сообщала "Страна", из-за нападения на бортпроводника в Китае экстренно сел самолет.