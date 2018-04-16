В Черновцах начали тестировать новые троллейбусы Днепр Т203 на автономном ходу. Они способны проехать без контактной сети, на аккумуляторах, около 15 километров.

Об этом сообщает ЦТС.

Техника курсирует в микрорайоне Садгора, где пока отсутствует система троллейбусных электролиний. Планируется, что далее новые троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Черновцам с заездом в центр Садгоры.

Поставки троллейбусов Днепр Т203 в Черновцы начались 10 апреля, когда прибыли первые два из 4 троллейбусов.

Согласно техзаданию, машина должна быть обеспечена системой автономного хода на базе аккумуляторных батарей с запасом не менее 15 км. Кроме того, предусмотрен кондиционер кабины водителя и салона.

Стоимость одного такого троллейбуса составила 7,5 млн грн.

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