Пентагон предлагал Дональду Трампу три варианта удара по Сирии, в том числе, поражение российских и иранских объектов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, самый консервативный вариант, который глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил американскому президенту, предусматривал поражение небольшого количества целей, связанных с разработкой химического оружия.

По второму сценарию, количество объектов для поражения должно было быть увеличено. Удары также предлагалось нанести по командным пунктам сирийской армии.

Третий предполагал атаку на российские ПВО, которая должна была подорвать военный потенциал сирийского режима.

По данным издания, Трамп предлагал советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории Сирии.

Мэттис выступил против такого сценария. В итоге Трамп одобрил компромиссный вариант, включающий в себя пуск более 100 ракет на химические объекты в Сирии

Напомним, что в Белом доме подтвердили, что США собираются вывести военных из Сирии.

Как сообщала "Страна", 16 апреля Вашингтон объявит новые санкции против России, в связи с поддержкой действующего режима в Сирии.