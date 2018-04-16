США планируют скорейший вывод своего военного персонала из Сирии, как ранее об этом объявлял Дональд Трамп.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает "Интерфакс".

"Цели миссии США в Сирии остались неизменными. Президент четко заявил, что хочет возвращения американских сил домой как можно скорее", - говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации.

"Мы надеемся, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя более значительную ответственность, как в финансовом, так и в военном плане, за безопасность в регионе", - сказала Сандерс.

Она напомнила, что целью США в Сирии остается полный разгром ИГИЛ и создание условий для предотвращения ее возвращения.

При этом в эфире Fox News Sunday постпред США в ООН Никки Хейли опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войска из Сирии в течение шести месяцев.

Как сообщала "Страна", в США назвали условия вывода войск из Сирии.