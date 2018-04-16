В Белом доме подтвердили, что США собираются вывести военных из Сирии
США планируют скорейший вывод своего военного персонала из Сирии, как ранее об этом объявлял Дональд Трамп.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает "Интерфакс".
"Цели миссии США в Сирии остались неизменными. Президент четко заявил, что хочет возвращения американских сил домой как можно скорее", - говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации.
"Мы надеемся, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя более значительную ответственность, как в финансовом, так и в военном плане, за безопасность в регионе", - сказала Сандерс.
Она напомнила, что целью США в Сирии остается полный разгром ИГИЛ и создание условий для предотвращения ее возвращения.
При этом в эфире Fox News Sunday постпред США в ООН Никки Хейли опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войска из Сирии в течение шести месяцев.
Как сообщала "Страна", в США назвали условия вывода войск из Сирии.