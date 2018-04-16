В понедельник, 16 апреля, Вашингтон объявит новые санкции против России, в связи с поддержкой действующего режима в Сирии.

Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли, передает Русская служба ВВС.

В первую очередь санкции будет введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.

"Мы должны понимать, что мы не можем допустить даже небольшое использование химического оружия", - сказала Хейли в эфире Fox News Sunday.

Она также опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войска из Сирии в течение шести месяцев.

О введении санкций объявит министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, что Минфин США в начале апреля ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Как сообщала "Страна", на заседании 16 апреля, которое пройдет в Люксембурге, Совет ЕС не будет поднимать вопрос о дополнительных санкциях против России.