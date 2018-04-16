В ночь на 16 апреля в парке Киото в Киеве прогремел взрыв. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел между станцией метро Лесная и Броварским проспектом около 00:30.

По словам патрульных, двое мужчин выпивали на лавке в парке. Между ними возник конфликт и один бросил в другого гранату.

В результате мужчина получил осколочные раны головы и ног. Также пострадал прохожий. Обоих госпитализировали. Вскоре полиция задержала бросившего гранату.

Следственно-оперативная группа выясняет детали.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Киеве в ночь на 15 апреля в Святошинском районе, возле здания "Киевэнерго", произошел взрыв.

Как сообщала "Страна", 13 апреля в Киеве из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя на улице Омеляновича-Павленко (бывшая улица Суворова) 4 в Печерском районе.