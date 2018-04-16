В понедельник, 16 апреля, воздух прогреется до +24 днем. При этом ночью в некоторых регионах наблюдались заморозки. Днем ожидается переменная облачность без осадков, на всей территории, кроме восточных областей.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +22...+24, местами до +25. Ночью температура опустится до +9...+11.

На севере сегодня днем термометры покажут +21...+24, ночью +7...+11.

В центре дневная температура +21...+23, ночью +7...+11.

На востоке днем +16...+21, ночью +3...+8, в некоторых районах заморозки на грунте до 0...-4. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможен дождь.

На юге днем +12...+22, ночью +6...+9.

В Киеве 16 апреля воздух прогреется до +22...+24, ночью +10...+12.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что из-за снегопада и дождей в США погибли три человека.

Как сообщала "Страна", ранее климатологи назвали причины аномальной погоды в Европе.