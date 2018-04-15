В результате столкновения двух небольших самолетов в Германии погибли два человека, сообщает Spiegel, ссылаясь на полицию.

"На северо-востоке Баден-Вюртемберга столкнулись два малых самолета. При инциденте неподалеку от ШвебИш Халль погибли по меньшей мере два человека", - говорится в сообщении со ссылкой на полицию.

Предварительно установлено, что причиной аварии могло стать то, что одного из пилотов ослепило солнце, находившееся в низком положении.

Сейчас правоохранители уточняют причины происшествия.

Машины столкнулись при посадке в районе 16 часов по местному времени.

Ранее "Страна", что при крушении военного самолета Ил-76 в Алжире погибли 100 человек.