Президент США Дональд Трамп заранее начал поздравлять супругу Меланию с Днем рождения, а между тем первой леди США только 26 апреля исполнится 48 лет.

Подписчики сайта Трампа и Майка Пенса получили письмо, в котором лидер Белого дома назвал Меланию "своей опорой и фундаментом, потрясающей матерью и исключительной женой".

Письмо опубликовал в своем Twitter получивший письмо Ари Литман.

"Трамп такой хороший и любящий муж", - отметил он, прикрепив соответствующее письмо.

"Друг, семья - одни из самых потрясающих сокровищ жизни, и быть первой семьей Америки - действительно великая привилегия, - говорится в письме за подписью Трампа. - Меланья - моя опора и фундамент, и я не был бы человеком, которым являюсь сегодня, без нее рядом со мной. Она краеугольный камень нашей семьи, потрясающая мама нашего сына Бэррона. Я так горжусь ее достижениями и надеюсь, что вы пожелаете ей добра в ее особенный день. С днем рождения, Меланья!"

Президент США призвал получателей этого сообщения присоединиться к поздравлениям первой леди и подписать для нее открытку.

Фото: twitter.com/ArieArie

Как сообщала "Страна", Мелания отпраздновала Пасху в красно-белом платье с голыми плечами.

Также "Страна" писала, что Мелания впервые прокомментировала секс-скандал с Дональдом Трампом.