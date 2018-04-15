Сегодня, 15 апреля, в Черногории проходят выборы президента страны. Судя по результатам выборов, лидер правящей коалиции Мило Джуканович может стать главой государства в седьмой раз.

Об этом сообщает черногорский портал RTCG.

Фаворит президентской кампании, который шел под седьмым номером в списке, является лидером после подсчета 15% голосов избирателей.

За прозападного кандидата от DPS Мило Джукановича отдали голоса 55,1% избирателей, тогда как за кандидата от объединенной оппозиции Младeна Бояничи - 35,5%. На третьем месте - социал-демократ Драгинья Вуксанович (5,9%).

Всего в выборах приняли участие 532,6 тысяч человек.

В случае, если Джуканович сохранит свой уровень поддержки, то он станет победителем уже в первом туре. Если же его уровень поддержки упадет ниже 50% - второй тур состоится через две недели.

Сегодняшние прeзидeнтськи выборы - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Напомним, что парламентские выборы в Черногории 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. 20 человек обвинили в планировании вооруженных нападений на госучреждения и замыслах убийства бывшего премьер-министра Мило Джукановича.