Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане прокомментировал ракетные удары по Сирии США и их союзников. Понтифик призвал мировых политических лидеров действовать совместно в интересах мира в Сирии и других регионах.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Я серьезно обеспокоен нынешней ситуацией в мире, где, несмотря на средства, доступные международному сообществу, трудно согласовать совместные действия в пользу мира в Сирии и в других регионах мира... Опять обращаюсь ко всем политическим лидерам, чтобы победили справедливость и мир", - сказал глава Вселенской Церкви, помолившись вместе с десятками тысяч паломников и благочестивых туристов.

Как сообщала "Страна", в Ираке и Турции люди вышли на улицы в знак протеста против ударов по Сирии.

Также "Страна" писала, что более половины британцев не одобрили решение Мэй о ракетном ударе по Сирии без согласия парламента.