На улицы Стамбула и Багдада вышли протестующие против ударов США, Британии и Франции по территории Сирии, передает "Интерфакс".

Отмечается, что в Турции демонстранты собрались возле французского консульства в Стамбуле. Они держат баннеры с надписями: "Нет империалистской агрессии в Сирии".

Также протестующие собрались на улицах иракской столицы Багдада, они принесли с собой флаги Сирии.

Напомним, ранее президент Ирана заявил, что удары по Сирии усилят терроризм.

Позже в сети появились фото и видео последствий удара.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что когда все цели будут поражены, США уйдет из Сирии.

Кроме того, у Трампа готовят новые санкции против России за поддержку Асада.