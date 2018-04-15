В Ираке и Турции люди вышли на улицы в знак протеста против ударов по Сирии
На улицы Стамбула и Багдада вышли протестующие против ударов США, Британии и Франции по территории Сирии, передает "Интерфакс".
Отмечается, что в Турции демонстранты собрались возле французского консульства в Стамбуле. Они держат баннеры с надписями: "Нет империалистской агрессии в Сирии".
Также протестующие собрались на улицах иракской столицы Багдада, они принесли с собой флаги Сирии.
Напомним, ранее президент Ирана заявил, что удары по Сирии усилят терроризм.
Позже в сети появились фото и видео последствий удара.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что когда все цели будут поражены, США уйдет из Сирии.
Кроме того, у Трампа готовят новые санкции против России за поддержку Асада.
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