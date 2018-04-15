Франция сообщила Германии про наличие доказательств применения химического оружия в Сирии, но в ФРГ сообщили, что предложений от США участвовать в атаке на Сирию не получали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ZDF.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, у французских партнеров были неопровержимые доказательства, о которых сообщили немецкой стороне.

"Даже Всемирная организация здравоохранения исходит из того, что в Сирии было применено химическое оружие ", - сказал он.

Также немецкий политик добавил, что Германия без доказательств не одобрила бы военную акцию союзников. Кроме того, по его словам, просьб об участии в военном ударе по Сирии Берлин, по его словам, не получал.

Маас подчеркнул, что ФРГ намерена "вести прямые переговоры" с Россией по Сирии, но сначала скоординирует свои действия с западными партнерами.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

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