Президент России Владимир Путин рассказал, что в случае если ракетные удары по Сирии США и их союзников продолжатся, это приведет к хаосу в международных отношениях.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что лидеры РФ и Ирана обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, отметили в Кремле, что такие действия наносят серьёзный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии.

Как сообщала "Страна" ранее Путин заявил, что химическая атака в Думе была инсценирована, чтобы нанести удар по Сирии. "Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", - цитирует слова Путина пресс-служба Кремля.