Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае.
Об этом сообщает ТАСС.
"Да, я поеду в Санкт-Петербург в мае", - сказал в воскресенье французский лидер, отвечая на вопрос журналистов в прямом эфире телеканала BFM.
13 апреля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили обострение ситуации в Сирии из-за химатаки в Думе.
Президенты России и Франции выразили удовлетворение в связи с направлением в Думу экспертов ОЗХО и поручили министрам обороны и иностранных дел "поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки".
Напомним, 14 апреля в атаке на Сирию приняли участие США и союзники - Франция с Великобританией.
Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Сирии "актом агрессии". Он также предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о непредсказуемых последствиях.
Как сообщала "Страна", Франция пока не планирует новых ударов по Сирии, но не исключает их.