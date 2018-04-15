Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае.

Об этом сообщает ТАСС.

"Да, я поеду в Санкт-Петербург в мае", - сказал в воскресенье французский лидер, отвечая на вопрос журналистов в прямом эфире телеканала BFM.

13 апреля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили обострение ситуации в Сирии из-за химатаки в Думе.

Президенты России и Франции выразили удовлетворение в связи с направлением в Думу экспертов ОЗХО и поручили министрам обороны и иностранных дел "поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки".

Напомним, 14 апреля в атаке на Сирию приняли участие США и союзники - Франция с Великобританией.

Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Сирии "актом агрессии". Он также предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о непредсказуемых последствиях.

Как сообщала "Страна", Франция пока не планирует новых ударов по Сирии, но не исключает их.