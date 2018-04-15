В Киеве двое сотрудников СБУ практически одновременно совершили самоубийство. Об этом сообщил журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook.

"В 22.46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского р-на Киевской области получено сообщение о поступлении информации о самоубийстве г-на Вовчка Олега (полковник, последняя должность в СБУ - замначальник киевского главка, уволился в прошлом году) 08.04.78 г.р. путем выстрела из нарезного оружия - пистолета - Зауэр - N U825621. Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе, в селе Михайловская Рубежовка", - сообщил сын гражданской жены.

"14:15 на "102" поступил звонок от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Ткаченко Сергея Николаевича (1985 г.р.), поступило сообщение, что ее муж выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. На месте происшествия работает реанимационная бригада и находятся работники полиции", - проинформировали дежурного СБУ.

Фото: facebook.com/Stanislav.Rechynskyy

Как сообщала "Страна", застрелившийся в Николаеве украинский солдат снял самоубийство на телефон.

Также "Страна" писала о том, что в СБУ анонсируют на осень попытку ввести в Украину российские войска.