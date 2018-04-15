Снегопады в Канаде спровоцировали 550 ДТП. Фото
В Канаде в районе города Торонто в результате снегопадов, дождей и града произошло более 550 ДТП. Об этом сообщает корреспондент телеканала CBS Сонни Субрем в Twitter.
Из-за гололеда дорожная полиция просит местных жителей не выезжать из дома без крайней необходимости.
"Сейчас на улицах города около 80 грузовиков посыпают дороги смесью. Также более 220 самолетов не смогли вылететь и примерно столько ведь не приземлилось", - говорится в сообщении.
Сложностей добавляют и мощные порывы ветра, достигающие 80 км / ч. Как сообщается, в результате непогоды около шести тысяч жителей Торонто остались без электроснабжения из оборваны линии электропередач.
Фото: twitter.com/SonnySubra
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