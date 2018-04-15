Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для военных пенсионеров и для работников с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это (все, что сделано) не означает, что в 2017-2018 году мы провели пересчет - и точка. Нет! Мы открыли возможности для системного повышения выплат для граждан. Сейчас мы решаем вопрос повышении пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства, и тому подобное. Серьезный вопрос, и мы ответим", - сказал Владимир Гройсман.

Пенсионная реформа вступила в силу осенью 2017 года.

Ее ключевые новации - сохранение возраста выхода на пенсию, отмена уравниловки, что справедливо в отношении людей с большим трудовым стажем, отмена налогообложения пенсий и отмена специальных пенсий, а также установление механизма автоматического осовременивания пенсий, снимает любые политические манипуляции в системе пенсионных выплат .

В октябре 2017 года повышение пенсий получили 10 миллионов пенсионеров. При этом удалось не увеличивать дефицит пенсионного фонда - за счет, в том числе, увеличения минимальной заработной платы и детенизации зарплат.

В апреле 2018 правительство реализовало второй шаг реформы - осовременил выплаты военным пенсионерам. Более 500 тысяч пенсионеров получили повышенные пенсии и компенсации. Средний размер увеличения составил 1500 гривен. Напомним, министр соцполитики Павел Розенко заявил, что почти 60% военных пенсионеров уже получают пересчитанные пенсии.

Проект закона о пенсионном обеспечении действующих военных, которые выйдут на отдых в последующие периоды, также подготовлен правительством, и сейчас документ находится на обсуждении.

Как сообщала "Страна", Раде предложили пересчитать пенсии научных работников, журналистов и чиновников.