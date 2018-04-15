Сегодня, 15 апреля, в населенном пункте Зазай-Майдан провинции Хост на границе Афганистана и Пакистана произошла перестрелка, минимум 5 человек погибли.

Об этом сообщает 1TV.

Сообщается, что между военнослужащими двух стран произошел вооруженный конфликт.

"В ходе столкновения погибли по меньшей мере 5 человек - трое пакистанских военных, один афганский и один местный житель", - отмечают в издании.

Известно, что перестрелка на линии Дюранда на границе Пакистана с Афганистаном вспыхнул в 8:00 в воскресенье, после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай-Майдан провинции Хост.

Также в издании отмечают, что местные жители встали на сторону афганских военных, в зоне конфликта из-за угрозы безопасности закрыты несколько школ.

Как сообщала "Страна", в Афганистане террористы напали на международную организацию Save the Children.

Напомним также, что российский генерал заявил, что боевики ИГИЛ формируют новые базы в Афганистане и Пакистане.