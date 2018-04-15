В Екатеринбурге умер журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который рассказал о гибели бойцов частной военной компании "Вагнер" в Сирии. Он не пришел в сознание после падения из окна своей квартиры на 5 этаже 13 апреля.

Об этом сообщает МБХ "Медиа".

При падении из окна мужчина получил тяжелые травмы, он впал в кому и был доставлен в больницу. Журналист скончался, не приходя в сознание.



Главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть случайностью или самоубийством.

Однако отметила, что для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

Максим Бородин Фото: е1.ru

Как сообщала "Страна", в феврале в СМИ появились сообщения о возможном разгроме в Сирии отряда россиян из "ЧВК Вагнера". Всего там могли погибнуть от 11 до нескольких сотен россиян.

Также "Страна" писала, что в составе частной военной компании Вагнера есть подразделение "Карпаты", в который входят почти 40 украинцев. Об этом говорится в заявлении СБУ.