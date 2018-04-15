Английский "Манчестер сити" досрочно оформил чемпионство из-за поражения Манчестер Юнайтед.

Так, в матче 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимал на своём поле "Вест Бромвич Альбион". Встреча проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась неожиданной победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Джей Родригес, который отличился на 73-й минуте.

Отметим, что "МЮ" прервал свою серию из пяти побед в АПЛ, а "Вест Бромвич" одержал победу впервые за последние 10 матчей турнира.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" с 71-м очком потерял даже теоретические шансы выйти на первое место в турнирной таблице, а "Манчестер Сити" (87 очков) за пять туров до конца турнира досрочно оформил чемпионство.

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