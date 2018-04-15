Соединенные Штаты не будут выводить войска из Сирии, пока не достигнут всех поставленных целей. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее подтвердил соответствующие намерения.

Об этом сообщает Fox News Sunday.

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли "американские войска не уйдут, пока не будут уверены, что выполнили все задачи".

Среди целей США - победа над террористической организацией "Исламское государство", гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

Ранее Вашингтон заявлял, что его цель в Сирии - только борьба с ИГ.

Как сообщала "Страна", ночью 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет. Пострадали три человека. Большую часть ракет сирийской ПВО удалось сбить.

Напомним также, что США готовы вновь ударить по Сирии в случае химатаки.