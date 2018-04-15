В воскресенье, 15 апреля, депутаты палаты представителей парламента Египта утвердили указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения на всей территории страны на 3 месяца начиная с 14 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт парламента.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии.

Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.

По словам депутата парламента Камаля Амера, зачитывавшего решение о продлении ЧП, эта мера необходима в связи с ситуацией в стране и террористической угрозой.

"Силовые структуры в условиях режима ЧП смогут ликвидировать террористические группировки, лишить их источников финансирования, обрезать их связи с внешним миром", - сказал депутат.

В настоящее время Египет проводит масштабную операцию по борьбе с терроризмом на севере и в центральной части Синайского полуострова.

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