США вводит новые антироссийские санкции, чтобы изолировать Россию на международной аренде.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова передает РИА Новости.

По ее словам, санкции, которые вводятся против России, "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями".

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", - сказала Захарова.

Она уточнила, что Россию собирались сдерживать.

"Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности", - заявила Захарова.

Напомним, что у Трампа готовят новые санкции против России за поддержку Асада.

Еще мы писали, что компании, строящие Керченский мост, попадут под санкции в Украине.





