В воскресенье, 15 апреля, в реке Ингул в Кропивницком обнаружили тело 28-летнего участника АТО, которого искали более 10 дней. Об этом сообщила волонтер Оксана Червоная на своей странице в Facebook.

"С 4 апреля Дениса Кравченко, спецназовца с третьего полка спецназначения, искали. Собратья, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет. Сегодня тело Дениса было найдено в Ингуле", - говорится в заметке.

По ее словам, найденное тело - без признаков насильственной смерти.

В ГосЧС подтвердили, что 15 апреля вытащили из реки Ингул в районе проспекта Винниченко тело погибшего мужчины, жителя Кропивницкого 1990 года рождения.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют специалисты.

Фото: facebook.com/oksana.chervonaya

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