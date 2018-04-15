В Греции суд вынес решение отправить в тюрьму на 70 лет украинского моряка Анатолия Черкасского. Мужчина в 2015 году получил 204 года за то, что на греческом корабле, куда его устроили работать помощником капитана, оказались нелегальные беженцы из Сирии.

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на самого Черкасского.

По словам украинца, о приговоре греческого суда он узнал от своего адвоката.

"Я был уверен, что меня освободят. Апелляционный суд дал 7 лет, что по греческой системе пересчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила. В афинскую тюрьму приходил украинский консул с поздравлениями, акцентировал на том, что это его заслуга", – отметил мужчина.

В то же время Анатолий Черкасский отметил, что две недели он ждал освобождения, но в конце концов получил информацию относительно длительного тюремного срока.

Анатолий Черкасский

Начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич рассказал, что на обращение Черкасского в министерстве обязательно отреагируют.

"Я месяц работал в Греции, встречался с их генпрокурором, руководителями тюрем, прокурорами островов. Есть приговор, который определяют нормы закона, а есть морально-пропагандистский. Максимальный срок в Греции - 25 лет, а сидят там семь-восемь лет. В этом году в Украину уже вернулись четыре моряка, отбывшие два с половиной года. О случае Черкасского можно будет предметно говорить после его изучения", - отметил Кирилич.

По его словам, в греческих тюрьмах по состоянию на март находились 148 украинцев.

Как сообщала "Страна", украинцы получили срок за перевозку нелегалов через Ла-Манш в Великобританию.

Также "Страна" писала, что украинские моряки обнаружили на борту судна 300 кило кокаина и сдали его итальянской полиции.