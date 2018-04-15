Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе. Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

В частности, глава государства отметил, что за последние четыре года удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе.

"Очередное подтверждение этому - участие группы украинских десантников в курсе с контр-штурмовых действий S.W.A.T. в Республике Польша. Именно наши военные, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины на Востоке, показали лучшие результаты. Горжусь нашими военными!", – добавил Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна"" сообщала, что министр обороны Украины отчитался перед сенаторами США о реформе в армии.

Также мы информировали, что глава Генштаба ВСУ договорился о сотрудничестве с командующим спецназом НАТО.