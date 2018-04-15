Более половины (54%) жителей Великобритании считают, что премьер-министр Тереза Мэй должна была проконсультироваться с парламентом и провести голосование, прежде чем принять решение об участии королевства в операции в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Survation, опубликованные в воскресенье на ее сайте.

Как показало исследование, 30% опрошенных считают, что премьер поступила правильно и не должна была проводить парламентские дебаты и голосование перед ударом по Сирии. 17% респондентов не смогли ничего ответить.

По мнению 47% опрошенных, Мэй приняла решение об участии Великобритании в операции из-за искренней обеспокоенности применением химоружия. 38% заявили, что Мэй таким образом хочет укрепить свой статус сильного лидера на международной арене, 15% воздержались от ответа.

61% опрошенных считают, что впредь Великобритания может наносить удары по Сирии только с одобрения парламента, 20% заявили, что мнение парламента не имеет значения, 18% воздержались.

40% опрошенных не одобряют участия Великобритании в военных действиях в Сирии, 36% высказались за. 62% из тех, кто за военную операцию, заявили, что поддерживают ее из-за необходимости "не допустить дальнейшее использование химоружия". 20% из них считают важным для Великобритании действовать сообща с США и Францией, 15% - что операция поможет "свергнуть режим президента Сирии Башара Асада".

Среди причин, по которым опрошенные не одобряют проведение Соединенным Королевством военных действий в Сирии, были названы "риск увеличения жертв среди мирного населения" и "страх перед ответными действиями России или других стран". Опрос проводился 14 апреля, в нем приняли участие 2060 взрослых жителей Великобритании.

Как сообщалось, что президент Ирана заявил, что удары по Сирии усилят терроризм.

Также мы публиковали фото и видео ударов по Сирии, снятое с подводной лодки.