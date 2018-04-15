В Польше арестовали мужчину, который заклеил картинками с Бандерой машину украинцев
В польском Ольштине суд приговорил местного жителя Роберта Д. к 6 месяцам заключения и 24 часам неоплачиваемых общественно полезных работ после того, как он обклеил машину супружеской пары из Украины антиукраинскими наклейками. Об этом сообщает ukraincy.wm.pl.
Оскорбительные наклейки были двух видов - с зачеркнутым изображением Бандеры, а также надписью "УПА - украинские убийцы" на фоне горящих домов.
Разбирательство по этому делу длились с октябре 2016 года. При обыске в доме подозреваемого были найдены похожие наклейки.
Изначально дело квалифицировали как публичное подстрекательство к ненависти на национальной почве. Однако суд вынес приговор только по статье за неуважение. По мнению суда, обвиняемый, размещая наклейки на авто оскорбил украинцев публично и нарушил их право на доброе имя, однако, никаких заявлений не делал и факт подстрекательства не доказан.
Также суд не принял во внимание заявление самого Роберта Д. о том, что это было не хулиганство или проявление неуважение, а "образовательно-историческая акция".
Отмечается, что пострадавшая семья несколько лет легально живет и работает в Ольштине и именно они вызвали полицию после того, как обнаружили наклейки на своей машине.
Фото: ukraincy.wm.pl
Как сообщала "Страна", в Польше нашли картины, пропавшие во время нацистской оккупации.
Напомним также, что Польша неоднократно заявляла, что с Бандерой Украина в ЕС не войдет.