В Ровно полиция нашла семилетнего ребенка, которого 14 апреля выгнали на улицу из дома родные дедушка с бабушкой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области в Facebook.

"Вечером 14 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, что в Ровно вблизи парка "Химик" к ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и помощи. Он рассказал, что целый день бродит по городу, потому что дед выгнал его из дома", – говорится в сообщении.

Патрульные установили, где живет мальчик, и поехали к нему домой.

"В помещении полицейские застали его пятилетнюю сестру с нетрезвыми дедушкой и бабушкой. Девочка просила забрать ее из дома из-за побоев родственников", – сообщили в полиции.

Детей отправили в областной центр социально-психологической реабилитации детей.

Правоохранители разыскали мать мальчика и девочки и составили на нее административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 184 КУоАП. Учитывая, что это уже второй протокол на женщину за текущий месяц, полицейские готовят ходатайство в социальные службы о лишении матери родительских прав.

Фото: facebook.com/rivnepolice

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