Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свои списки президента Сирии Башара Асада после того, как сирийский лидер появился в компании российских артистов и деятелей культуры, а его дети отдохнули в аннексированном Крыму.

Запись в базе появилась в воскресенье, 15 апреля, в 13:42 по киевскому времени.

На сайте указана причина для внесения данных президента на сайт: "Сознательная организация нарушения Государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст.331, 331-1 УК Украины)".

Кроме того, среди обоснований указано "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Фото: myrotvorets.center

Ранее в воскресенье координатор группы по связям Госдумы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что Башар Асад на встрече с российской делегацией сообщил, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в Крыму. "В ходе нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили "Артек", - сказал он.

Кроме того, по словам российского парламентария, Башар Асад рассказал, что его дети интересуются возведением Крымского моста и стали интересоваться политикой.

Как сообщала "Страна", у Трампа готовят новые санкции против России за поддержку Асада.