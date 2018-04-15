В Мирнограде (Димитрове, - Прим.Ред.) Донецкой области произошел пожар в одном из частных домов, в результате которого погибла 6-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Предварительная причина возгорания - игра с коробкой спичек.

Полицейские установили, что в то время, когда 46-летняя мать находилась в доме, две ее дочери гуляли во дворе. Дети нашли спички и начали поджигать их в сарае. В результате произошло возгорание сена.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Во время ликвидации пожара был обнаружен труп 6-летней девочки.

Фото: pokrovsk-police.dn.ua

Фото: pokrovsk-police.dn.ua

Фото: pokrovsk-police.dn.ua

Как сообщала "Страна", Енакиевский металлургический завод полностью остановился после крупного пожара.

Также напомним, что после массовых пожарных проверок ТРЦ спасатели назвали три области, где дела хуже всего.

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