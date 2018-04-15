В воскресенье, 15 апреля, синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве дождь с грозой и советует прихватить зонтики и дождевики. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Температура в столице днем прогреется до +19...+21, ночью ожидается +8...+10.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По прогнозам синоптиков, погода на следующей неделе - с 16 по 20 апреля - также будет дождливой. Однако при этом похолодания не предвидится.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник будет довольно жарко и без осадков: днем температура достигнет +22 и +24, ночью опустится до +10 и +12 градусов.

Во вторник ожидается небольшой дождь. Температура днем прогреется до +22 градусов, ночью опустится до +9 градусов.

В среду в Киеве будет менее жарко и пройдет дождь. Температура воздуха днем опустится до +13 и +15. Ночью - до +9 и +11 градусов.

В четверг и пятницу днем в столице ожидается дождь. Температура воздуха ночью - от +2 до +8 градусов, а днем - +11 и +13 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик предупредила украинцев о грядущем похолодании с заморозками.

Как сообщала "Страна", антициклон Мартин принесет в Украину на выходные сухую и теплую погоду.