В швейцарских Альпах сошла снежная лавина в курортном городе Тень на востоке Франции. Видео фантастической снежной стихии опубликовало ВВС-Украина. В ролике видно, как снежная масса движется прямо на дорогу и от нее разбегаются в разные стороны люди.

Как сообщала "Страна", в Альпах пропал 58-летний немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, принадлежащий к одной из богатейших семей мира. Мужчина отдыхал в горном районе на границе Швейцарии и Италии. Он пропал в субботу, 7 апреля, во время внетрассового лыжного спуска в Альпах. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Также мы писали, что 2 апреля в результате схода лавины на группу туристов в Альпах погиб известный врач, специалист по патологии высоты и холода, руководитель Института исследований в горной медицине в Шамони 58-летний Эммануэль Коши, который неоднократно помогал спасать лыжников после различных инцидентов.