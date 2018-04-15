Постпред США в ООН Никки Хейли заявила о новых санкциях Вашингтона против РФ из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Об этом передает CNN.

По словам Хейли, о санкциях Белый дом может объявить уже в понедельник, 16 апреля.

"Санкции против России на подходе. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - заявила Хейли.

"Я думаю, все знают, что мы направили мощный сигнал, и надеемся, что они нас услышат", - добавила она.

Ранее о том, что Белый дом собирается ввести новые санкции против России в ответ за поддержку Москвой режима Башара Асада заявил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О’Тул, пишет "РБК".

По словам Брайана, такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для субботнего брифинга в Белом доме.

Фото: brianoftoole/Twitter

О’Тул подтвердил изданию, что видел документ с такой фразой. О присутствии подобной формулировки в материалах пресс-службы Белого дома также сообщил британский таблоид Daily Mail. Газета уточнила, что власти США не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Как сообщала "Страна", 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по целям в Сирии.

Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН, где представила проект резолюции, осуждающей атаку на Сирию. Резолюция была отклонена.