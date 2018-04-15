В Киеве правоохранители разоблачили коллекторскую фирму, которая скупала долги населения, увеличивая их в десятки раз. После этого группировка, в которую входили пять человек в возрасте от 29 до 33 лет (среди них две девушки) шантажом и угрозами заставляли должников выплачивать деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Злоумышленники с целью обогащения и избежания уголовной ответственности зарегистрировали в Киеве общество с ограниченной ответственностью. Данное финансовое учреждение скупало долги, увеличивая их в десятки раз. После чего работники этой фирмы незаконно требовали у людей вернуть деньги", - говорится в сообщении.

Для того чтобы "выбить" деньги, члены банды звонили должникам, их родственникам, соседям и коллегам, угрожая им физической расправой и похищением.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве хакер взламывал аккаунты в соцсетях и вымогал по 10 тыс гривен за восстановление.

Напомним также, что "Страна" писала о том, как личная информация украинцев попадает в руки вымогателей.