Европейская комиссия считает степень готовности Турции для вступления в Евросоюз неудовлетворительной. Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на доклад Еврокомиссии о присоединении Турции к ЕС полная версия которого будет опубликована во вторник.

Союз заявил, что страна сталкивается с серьезным "регрессом в области верховенства права, свободы выражения мнения и независимости судебных органов".

"Турция отдалилась от ЕС", - говорится в докладе, который будет обнародован 17 апреля.

Эксперты ЕС считают, что в нынешних условиях не планируется открывать новые этапы переговоров о вступлении Турции в ЕС.

"Прежде всего, Турции необходимо прекратить нынешнюю негативную тенденцию в области верховенства права и основных прав. Это следует начать с отмены чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Турецкой власти также советуют рассмотреть вопрос об ослаблении "эффективного разделения властей в политической системе", а также расширение сотрудничества с Советом Европы.

В октябре прошлого года президент Турции Эрдоган заявил, что страна не нуждается в членстве в ЕС, но переговоры о вступлении не прекратит.

Как сообщала "Страна", отношения между Турцией и ЕС ухудшились весной прошлого года на фоне дипломатического спора страны с Нидерландами.