Научно-исследовательский центр в Дамаске, который был разрушен в результате ракетного удара США, Великобритании и Франции, занимался разработкой медицинских компонентов для лекарств, которые используются в лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

"Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска "Баржа" занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведении химического анализа материалов, которые поступают в Сирию и используются в фармацевтической и пищевой промышленности", - говорится в сообщении.

Также сообщаетс, что лаборатории института ранее использовались командой ОЗХО для сбора образцов, а в последних двух отчетах организации с института сняли обвинения в причастности к разработке химического оружия.

Фото: sana.sy

Как сообщала "Страна", президент Сирии Башар Асад заявил, что на восстановление после ракетных ударов Запада потребуется около 400 млрд долларов.

Также мы писали, что дети президента Сирии Башара Асада в 2017 году отдыхали в аннексированном Крыму.