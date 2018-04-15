Огромная пробка из автомобилей образовалась на границе со Словакией. Об этом сообщает портал Mukachevo.net на своей странице в Facebook.

"Очередь к КПП Ужгород на границе со Словакией. Снято только-что", - говорится в подписи к видео.

Видео: facebook.com/Mukachevo.net

Как сообщала "Страна", украинцы выбрали Египет, Турцию, Грецию, Чехию и Объединении Арабские Эмираты самыми популярными курортами для отдыха на майские праздники.

Также мы писали, что в Польше стартовало строительство участка скоростной автотрассы S12 от города Пяски рядом с Люблином до границы с Украиной - пункта пропуска "Дорогуск". Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. В свою очередь, с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин".