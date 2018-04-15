Сегодня, 15 апреля, боевики передали тело погибшего бойца ВСУ, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон. Подробности передачи сообщает "Новинарня".

Собратья погибшего 50-летнего прапорщика Владимира Майбороды рассказали, что погибший был разведчиком, заместителем командира взвода из состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила.

Майборода Владимир Анатольевич родился 9 июля 1967 года. Школу закончил в селе Победное Акимовского района Запорожской области. Жил в Мелитополе.

Майборода с начала АТО был бойцом батальона Нацгвардии "Донбасс", был одет в футболку "донбассовца" и привычную "горку" на последнем боевом задании.

Накануне официальные онлайн-ресурсы так называемой "ДНР" сообщили, что в морг на территории ОРДО доставили тело погибшего прапорщика Майбороды. Боевики эвакуировали его на свою сторону 13 апреля.

Пресс-служба т.н. "Минобороны ДНР" традиционно заявила, что украинская сторона понесла потери "вследствие неудачной попытки проникновения ДРГ в районе Зайцевого", и тогда, на Пасху 8 апреля, потери ВСУ якобы составляли два человека убитыми и три ранеными. Одного якобы оставили при уходе.

В то же время источники "Новинарни" сообщили, что замкомвзвода никто не бросал - "за ним возвращались дважды, но не нашли".

"Только он был пропавшим, все остальные вышли из боя целыми", - отметил собеседник, который хорошо знал погибшего.

Зато во время того "контакта" были уничтожены двое боевиков.

По информации сайта "ДНР онлайн", во время поисковых мероприятий, которые проводили боевики, в результате обстрела со стороны ВСУ якобы был убит еще один боевик "ДНР" (его имя сепаратисты не называют).

Передача останков погибшего героя состоялась 15 апреля, в 11:00, в районе КПВВ "Марьинка".

Фото: facebook/Владимир Майборода

Володимир Майборода Зима 2018-го

Как сообщала "Страна", пропавший 29 марта в зоне АТО на Донбассе украинский военный найден мертвым.

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Ранее "Страна" сообщала, что за сутки трое украинских военных были ранены на Донбассе.



