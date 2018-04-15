На восстановление Сирии после ракетных ударов Запада потребуется около 400 млрд долларов. Об этом президент страны Башар Асад заявил на встрече с российскими депутатами, передает российский "Интерфакс".

О реакции Асада рассказал по итогам встречи координатор группы Госдумы по связи с парламентом САР Дмитрий Саблин.

"Президент Асад заявил, что народ Сирии после ударов перестал бояться страны НАТО", - сказал Саблин.

Он добавил, что Асад сказал: потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет.

Как сообщала "Страна", в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.

Также сообщалось, что на экстренном заседании Совбеза ООН Россия внесла проект резолюции по ситуации в Сирии, который осуждает удары западных стран. Однако он не был принят.