68-летний Ричард Гир женится на 35-летней Алехандре Сильве. Пара решила узаконить свои отношения после 3 лет романа.

Об этом сообщает испанское издание EL Pais.

Свадьба знаменитостей состоится 5 мая в Вашингтоне.

Для Ричарда Гира это будет третье бракосочетание. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд, но их брак был недолгим - всего четыре года. Спустя 7 лет он связал себя узами брака с моделью Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.

Спустя несколько месяцев после официального расставания с Лоуэлл Гир познакомился с Алехандрой. В то время девушка была в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новых отношений. Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира.

Кстати, испанка Алехандра Сильва известная в Мадриде как активная светская тусовщица.

Фото: SPLASH NEWS

Фото: SPLASH NEWS

Фото: SPLASH NEWS

Фото: SPLASH NEWS

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