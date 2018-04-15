В соцсети появились кадры пуска крылатых ракет "Томагавк" с подводной лодки John Warner во время операции против объектов производства и хранения химического оружия в Сирии. Видео опубликовано на канале Министерства обороны США в Twitter.

Американская подлодка во время операции находилась в восточной части Средиземного моря.

Она запустила шесть "Томагавков".

Фото: twitter.com/deptofdefense

Всего во время атаки, в которой участвовали военные США, Великобритании и Франции, было выпущено 105 ракет с морских и воздушных носителей.

Помимо John Warner, со стороны США в операции на море были задействованы эсминцы Laboon и Higgins, а также крейсер Monterey.

Ранее были опубликованы спутниковые снимки после удара по Сирии.

Также "Страна" сообщала о том, что пишут мировые СМИ об ударе по Дамаску.