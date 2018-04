В соцсети появились кадры пуска крылатых ракет "Томагавк" с подводной лодки John Warner во время операции против объектов производства и хранения химического оружия в Сирии. Видео опубликовано на канале Министерства обороны США в Twitter.

Американская подлодка во время операции находилась в восточной части Средиземного моря.

Она запустила шесть "Томагавков".

Фото: twitter.com/deptofdefense

Всего во время атаки, в которой участвовали военные США, Великобритании и Франции, было выпущено 105 ракет с морских и воздушных носителей.

Помимо John Warner, со стороны США в операции на море были задействованы эсминцы Laboon и Higgins, а также крейсер Monterey.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc