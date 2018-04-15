Опубликовано видео ударов по Сирии, снятое с подводной лодки
В соцсети появились кадры пуска крылатых ракет "Томагавк" с подводной лодки John Warner во время операции против объектов производства и хранения химического оружия в Сирии. Видео опубликовано на канале Министерства обороны США в Twitter.
Американская подлодка во время операции находилась в восточной части Средиземного моря.
Она запустила шесть "Томагавков".
Фото: twitter.com/deptofdefense
Всего во время атаки, в которой участвовали военные США, Великобритании и Франции, было выпущено 105 ракет с морских и воздушных носителей.
Помимо John Warner, со стороны США в операции на море были задействованы эсминцы Laboon и Higgins, а также крейсер Monterey.
Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the #MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2018 г.
Ранее были опубликованы спутниковые снимки после удара по Сирии.
Также "Страна" сообщала о том, что пишут мировые СМИ об ударе по Дамаску.